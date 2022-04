Nöstlingers „Geschichten vom Franz“ im Kino

„Vom Zero zum Hero“

Influencer Hank Haberer (Philipp Dornauer in seinem Kinodebüt) sagt den Losern, wie sie „vom Zero zum Hero“ werden und hat ein Trainingsprogramm parat, mit dem der Dreikäsehoch zum Vierschröter werden will: muskelbepackt, selbstbewusst, gefürchtet oder zumindest geachtet. Und damit etwas mehr dem stereotypen männlichen Rollenbild entsprechend als Papa Fröstl (Simon Schwarz), der als glücklicher Hausmann seine Frau (Ursula Strauss) mit Selbstgebackenem verwöhnt.