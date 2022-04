„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen nackt im „Playboy“

Shooting in Steens Heimatstadt Hamburg

Die Wahl fiel auf ihre Geburts- und Heimatstadt Hamburg. „Das hat sich schön und richtig angefühlt“, so die Schauspielerin. Die Aktaufnahmen seien „eine Liebeserklärung an die Stadt, an meine Familie - an alles, was ich damit verbinde“, sagte sie. „Ich fand toll, dass wir beim Fotoshooting wirklich die ganze Zeit in der Nähe vom Hafen waren - zum Beispiel auf einem Boot oder in einer Hafenkneipe Bilder gemacht haben.“