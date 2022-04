Hochstapler zog Bekannte mit Gold-Masche ab

Bis 2021 zog der 38-Jährige acht seiner Opfer – allesamt Freunde, Bekannte und Angehörige – insgesamt 347.000 Euro aus der Tasche, heißt es in der Anklage. Dies gelang ihm mit einer perfiden Gold-Masche: Er spielte den Anlage-Experten und versprach, mit Goldinvestitionen Gewinne zu erzielen. Zur Täuschung zahlte er den Opfern immer wieder „vermeintliche Gewinnausschüttungen“ aus und fälschte sogar Gold-Urkunden, erklärte Staatsanwalt Mathias Haidinger: „Er nahm das Geld unter dem Vorwand, etwas Gutes zu tun. Letztlich hat der Angeklagte damit nur sein eigenes Leben finanziert.“ Der 38-Jährige, der seit Dezember in U-Haft weilt, legte gleich zu Prozessbeginn im Salzburger Landesgericht ein Geständnis ab: Er wolle Therapie machen und sehe sich wie einen Spielsüchtigen. „Ich hoffe, dass ich mein Leben wieder in den Griff kriege.“