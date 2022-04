Salzburgerin um 200.000 Euro geprellt

Seit Anfang Februar ermittelte die IT Gruppe des Salzburger Kriminalreferats in einem Internet-Betrugsfall. Eine Salzburgerin wurde auf eine Betrugswebsite gelockt, wo ihr mit Krypto-Währung hohe Renditen versprochen wurden. Im Zeitraum von März bis Juli 2021 zahlte die 58-Jährige über 200.000 Euro in ein erstelltes Konto ein. Das Betrugstrio verschaffte sich Zugriff, kauften mit dem Geld verschiedene Kryptowährungen und transferierten es auf mehrere Konten. Die Österreicherin war es nicht mehr möglich, an das Geld zu kommen.