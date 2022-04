Salzburg holt Eishockey-Titel ++ Bayern vor CL-Hit

Salzburg holt den Eishockey-Ligatitel, Österreichs Frauen-Fußballnationalteam trifft in der WM-Quali auf Lettland und Bayern München steht in der Champions League unter Druck - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 12. April.