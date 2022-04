Hermann Neubauer in einem erbitterten Zweikampf

Am Ende wurde es für den 33-Jährigen und Co-Pilotin Ursula Mayrhofer der zweite Platz. „So etwas nagt natürlich an einem, die letzten drei Rallyes konnte ich nicht beenden, daher war’s wichtig, in Kärnten ins Ziel zu kommen. Das sind wichtige Punkte für die österreichische Meisterschaft“, arrangierte sich das Rallye-Ass mit dem Ergebnis. Der Sieg im Lavanttal ging an den Oberösterreicher Simon Wagner, der zugleich auch in der Staatsmeisterschaft in Führung liegt. Mit dem Skoda-Piloten lieferte sich Neubauer in letzter Zeit erbitterte Zweikämpfe: „Es ist unglaublich, auf welchem Niveau wir beide gerade unterwegs sind, wir pushen uns gegenseitig enorm“, ist der Salzburger begeistert von dem Konkurrenzkampf.