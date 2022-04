Das sind Salzburgs schönste Ostermärkte

Besucher freuen sich über den Besuch trotz Maske

„Jung und Alt sind so begeistert, dass trotz Corona wieder Veranstaltungen stattfinden können, da nehmen sie die Maske gerne in Kauf“, erzählt Standlerin Eva Moser-Klein. Sie verkaufte bei ihrem Stand gemeinsam mit ihrer Mutter am Ostermarkt der Burg Mauterndorf Handarbeitsmaterial, aber auch viele handgemachte Einzelteile und Besonderheiten. „Die Leute sind zwar momentan noch ein bisschen verhalten, jedoch wird es langsam wieder mehr“, erzählt auch Drechsler Gerhard Dembski. Er hat sich auf Zirbenholz spezialisiert und verkaufte beim Ostermarkt im Brennhofgewölbe in Werfen beispielsweise Zirbenholzlampen, Holzpolster, aber auch Teller und Drechselkunst. Übrigens: Wer bis jetzt noch keine Zeit für den Spaziergang durch einen Salzburger Ostermarkt gefunden hat, hat zum Beispiel in Hof, Henndorf oder Piesendorf noch die Gelegenheit.