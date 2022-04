Reuiger Drogen-Dealer muss zwei Jahre absitzen

Acht Angeklagte sollen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vor allem mit Cannabis gehandelt haben - so lautete der Vorwurf beim Prozess am Montag in Salzburg. Nach einem Geständnis nahm das Gericht eine Menge von 60 statt 120 Kilogramm an. Für den reuigen Drogen-Dealer (26) setzte es zwei Jahre Haft. Am Dienstag wird weiter verhandelt.