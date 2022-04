Leclerc siegt ohne Mühe ++ Ducati jubelt in Austin

Beim Formel 1 Grand Prix von Australien unterstreicht Ferrari-Pilot Charles Leclerc seine aktuelle Dominanz, während Verstappen zum zweiten Mal bereits am Durchhaltevermögen seines Wagens scheitert. In der MotoGP bleibt es auch nach dem vierten Rennen unheimlich spannend. Ducati feiert dabei den Premieren-Sieg in Austin und Marc Marquez kehrt nach seinem Sturz in Indonsien eindrucksvoll auf die Strecke zurück. Außerdem sprechen Moderator Martin Grasl und Experte Richard Köck über die Ambitionen von Sebastien Loeb in der DTM.