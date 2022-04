„Egal wo: Wir nehmen Siege, wie sie fallen“

Schon fünf Titel auswärts

Was Raffl nach „Titel dahoam“ mit Villach (just gegen Salzburg) mit den Bulls bereits dreimal tat. Wie Salzburg, das nur die Titelpremiere 2007 in der Eisarena bejubelte, überhaupt ein Spezialist für Meisterfeiern in der Fremde ist – siehe 2008, ’10, ’11, ’15 und ’16. Also warum nicht auch heute: McIlvane als Cheftrainer, Schneider, Tolvanen und Co. würden zu ihrer ersten Meisterkrone sicher nicht Nein sagen.