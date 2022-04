16-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Ein 43-jähriger Mann war am Sonntag gemeinsam mit seinen zwei Söhnen (15 und 16) mit Forstarbeiten auf einem Forstweg im Bezirk Wolfsberg beschäftigt. Dabei stürzte ein gefällter Baum, der zuerst im Wipfel eines anderen Baumes hängenblieb, auf den am Forstanhänger befestigten Kran. Anschließend rutschte dieser langsam in Richtung des am Anhänger stehenden 16-Jährigen. Der Jugendliche versuchte den abrutschenden Baum abzufangen und kam dabei aber zu Sturz. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Hinterkopf.