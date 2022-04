Liste mit Impfkritikern punktete bei Hausärzten

In kaum einem Bundesland war eine Liste mit impfkritischen Ärzten bei der Kammer-Wahl so erfolgreich wie am Freitag in Salzburg. Vor allem bei den Hausärzten: Bei den Allgemeinmedizinern wählte jeder Fünfte die neue Liste. Für Wahlsieger und Kammerpräsident Karl Forstner kam dieses Ergebnis nicht überraschend.