Rechtzeitig vor Osterurlaub wird Reisen einfacher

In Slowenien und Kroatien gibt es zwar keine Einreisebeschränkungen, die Maskenpflicht (FFP2) bleibt aber aufrecht. In Italien wird der 3-G-Nachweis ebenso verlangt wie eine Registrierung. Spätestens bei der Rückreise nach Österreich muss man 3G in jedem Fall vorweisen! Kontrollschwerpunkte werden gesetzt. Um eine stressfreie Bahnreise zu garantieren, haben die ÖBB ihre Sitzplätze um 13.000 erweitert.