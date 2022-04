Benzema in Top-Form ++ Bayern patzt bei Villarreal

Die Viertelfinal-Hinspiele in der europäischen Spitzenklasse bringen die englischen und spanischen Teams in Halbfinal-Stellung. Vor allem die Bayern müssen im Rückspiel eine Reaktion zeigen. In der Europa League bleibt nach dem ersten Durchgang alles spannend und in der Conference League beißt sich die AS Roma in Norwegen erneut die Zähne aus. Moderator Martin Grasl und Experte MIchael Konsel analysieren in der „Krone-Fußball-Show“ den abgelaufenen Spieltag!