Vizerektoren schweigen zur kommenden Uni-Neuwahl

Rund um die drei Vizerektoren der Uni Salzburg ist es zurzeit sehr still. Es ist sogar überraschend still, wenn man bedenkt, dass die aktuellen Ereignisse auch sie stark betreffen. So hatte Chef Hendrik Lehnert am Dienstag (wie berichtet) den Senat gebeten, seine Stelle neu auszuschreiben. Er will sich aber der Herausforderung stellen und sich noch einmal bewerben. Die Möglichkeit für ein vereinfachtes Verfahren, bei dem er ohne neue Bewerbung vier weitere Jahre anhängen könnte, lehnte er ab. Damit sind den Spekulationen über Bewerber und Auswahlverfahren keine Grenzen mehr gesetzt.