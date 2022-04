Mit Musik und Tanz aus dem Trauma der Flucht

Das Leid, das dieser Krieg verursacht, ist für uns oft nicht mehr vorstellbar: „So gibt es zum Beispiel einen Buben, der durch ein Trauma nahezu nicht mehr spricht, der aber täglich stundenlang Gitarre spielt und sich so ausdrücken kann“, erzählt Direktor Geroldinger. „Viele Kinder haben als ihr einziges persönliches Gut ihr Instrument auf der Flucht mitgenommen!“ Neben Musikinstrumenten gehört auch der Tanzunterricht zu den zentralen Bereichen in den Musikschulen. So übt das ukrainische Mädchen Anastasiia H. (11 Jahre, Foto) bereits regelmäßig mit ihrer Lehrerin Susanne Kao in der LMS Ohlsdorf. Anastasiia tanzte zuvor schon seit sieben Jahren in der Ukraine und trainierte zuletzt dreimal pro Woche.