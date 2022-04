IM NAMEN DER REPUBLIK!

Wegen der Veröffentlichung eines Artikels am 10.10.2020 auf der Website www.krone.at mit der Überschrift „Es herrscht Chaos hinter Gefängnismauern in Asten“, in welchem behauptet wurde, der Antragsteller MMag. Dr. Martin Kitzberger sei als interimistischer Leiter der Justizanstalt Asten für die dort herrschende Gewalt von Häftlingen an Justizwachebeamten verantwortlich und es werde deswegen gegen ihn wegen Amtsmissbrauch ermittelt, wurde in einem Medium in Bezug auf den Antragsteller MMag. Dr. Martin Kitzberger der objektive Tatbestand der üblen Nachrede nach § 111 Abs 1 und 2 StGB hergestellt.