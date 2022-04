Grünes Licht: Innsbruck entdeckt Videospiele

Tempo 30 in Innsbruck wurde wie berichtet im Gemeinderat beschlossen – dazu wurde nun ein Arbeitskreis eingerichtet, in dem hoffentlich mehr gearbeitet als gekreist wird. Ein runder Tisch zur Teuerung wird am 19. April stattfinden. Mindestens 2,3 Millionen will man zur Abfederung der Teuerungen bereitstellen, allerdings soll das Geld nicht „wie eine Gießkanne“ über alle drüber geleert werden. Man will zielgerichtet verteilen, wie, an wen, wann und wie viel ist noch nicht fix. Die Mieten der Gemeindewohnungen werden aber eher nicht eingefroren, da das nicht zielgerichtet sei. Die schon vor längerer Zeit eingerichteten Miet-Hilfs-Töpfe der Stadt wurden übrigens kaum beansprucht.