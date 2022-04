Schau aufs Land und werde „Grüner Camper“

So die Idee, auf die mittlerweile schon mehr als 400 nachhaltige Betriebe, verteilt über das ganze Land, auch im Burgenland sind einige dabei, aufgesprungen sind. Und es funktioniert ganz einfach: Egal ob mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt, als naturverliebter Camper registriert man sich gegen eine kleine Jahresgebühr auf der Schau-aufs-Land-Plattform. Und schon kann die nachhaltige Reise losgehen. Dafür steht eine lange Liste an Weingütern, Bauernhöfen, Imkereien und anderen Landwirtschaftsbetrieben zur Auswahl - und das, an den schönsten Ecken Österreichs. Sie nehmen durchreisende App-Nutzer für je bis zu 24 Stunden auf ihrem Hof auf. Und das ganz spontan und ohne langes Vorausbuchen. Die Gegenleistung? Wertschätzung und Dankbarkeit! In Form eines Einkaufs im Hofladen oder der Inanspruchnahme sonstiger Hof-Angebote. Da kann es schon einmal passieren, dass man an einem ganz besonderen Platzerl aufwacht, an das man sonst niemals gekommen wäre.