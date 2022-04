Berühmte Lipizzaner treten heute für Ukraine auf

Am heutigen Donnerstag, den 7. April, findet um 18 Uhr eine Sonderveranstaltung der wunderschnen Lipizzaner zugunsten von „Nachbar in Not - Hilfe für die Ukraine“ statt. Im „Lipizzaner Special“ werden aus der Vielzahl von Lektionen der Hohen Schule der Klassischen Reitkunst, weltweit bekannt als „das Ballett der weißen Hengste“, jeweils drei der faszinierendsten Übungen der Reitkunst präsentiert. Begleitet werden sie von den schönsten klassischen, musikalischen Highlights. Jetzt noch schnell Tickets sichern und Gutes tun!