Die Naturparkbetriebe Kaunergrat machen ernst

Genialer Zufall: Ausgerechnet am „Overshoot-Day“, dem Tag, an dem Österreich seine Ressourcen verbraucht hat, wurden acht Tourismusbetriebe am Kaunergrat in das Klimabündnis Tirol aufgenommen. Mehr als ein Symbol! Sie haben sich dem Kampf gegen Ressourcenverschwendung verschrieben und ließen sich penibel checken.