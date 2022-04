Bad Kleinkirchheim: Abschlagen mit Franz Klammer

In Bad Kleinkirchheim klammert und franzt es nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer: Denn die 18-Loch-Golfarena mitten in den Nockbergen zählt zu den Lieblingsplätzen von Skilegende Franz Klammer, den Sie dort mit Glück beim Abschlag treffen können. Oder Sie gewinnen die Teilnahme an der Klammer-Trophy.