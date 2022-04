Führungswechsel bei „Urlaub am Bauernhof“

Die 34-jährige Astrid Rollinger ist bereits seit zehn Jahren in der Organisation tätig und wird künftig für Vermarktung, Umsetzung der Strategie und Finanzierung zuständig sein. Ziel der Tourismusexpertin ist es, den Urlaub am Bauernhof in Tirol als starke Marke weiterzuentwickeln. Sie möchte die Mitgliedsbetriebe dabei unterstützen, ihre Auslastung und damit auch ihre Wertschöpfung zu erhöhen.