Mama und Baby sofort vereint im Bonding-Zimmer

Familien-Bonding-Zimmer ist einzigartig in Österreich

Erstmalig in der Nation schafft die Mutter-Kind-Station der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe die Möglichkeit, auch nach einer Kaiserschnittgeburt in geschützter Privatsphäre mit dem Baby die ersten Stunden zu verbringen und trotzdem nicht auf die Überwachung der Vitalfunktionen von Mutter und Kind nach einer Operation verzichten zu müssen. Eine eigene Pflegekraft ist für dieses „Bonding-Zimmer“ verantwortlich. Es ist dieselbe postoperative Überwachung wie in einem Aufwachraum gegeben.