Landesweit sind 300 Stellen für Lehrer sind frei

Beliebtes Teilzeit-Modell

Einer der Gründe, warum eben das nicht der Fall ist, sei laut Heuras, dass viele Pädagogen ein Masterstudium berufsbegleitend absolvieren. Fast die Hälfte der Pflichtschullehrer unterrichte daher nur in Teilzeit. Groß ist der Bedarf an Pädagogen vor allem in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Regional herrscht der größte Mangel in den Bezirken Bruck an der Leitha und Gänserndorf. Hier wachsen die Einwohner- und Schülerzahl besonders rasch an.