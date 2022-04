Feuerwehr musste Bewohner mit Drehleiter retten

In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 3.30 Uhr ging bei der Vorarlberger Landesleitzentrale ein Notruf über einen Wohnungsbrand in der Bregenzer Jahnstraße in Bregenz ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits mehrere Bewohner der Wohnanlage vor dem Haus. Ein Mann, in dessen Wohnung das Feuer offensichtlich ausgebrochen war, fehlte allerdings noch.