NATO-Flieger landete in Salzburg

Ein Airbus vom Typ A330 im hellen NATO-Grau setzte gegen 18 Uhr in Salzburg auf, brachte laut Flughafen-Angaben Soldaten eines deutschen Truppenverbands nach Hause. Der hatte zuvor beim der großen, multinationalen und 21 Tage dauernden Cold-Response-Manöver im nördlichen Norwegen teilgenommen. Via Salzburg ging es dann auf dem Landweg weiter ins Berchtesgadener Land. In der Jägerkaserne Bischofswiesen ist ein Gebirgsjägerbataillon stationiert.