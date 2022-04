Sohn wollte Mutter Kette mit Goldmünzen rauben

Der Sohn soll in der Nacht auf den 5. November zum Bett der schlafenden Mutter geschlichen sein und versucht haben, ihr ein rotes Stoffband, an dem sie vier Goldmünzen um den Hals trug, abzuschneiden. Als die 59-Jährige munter wurde, soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Voll Angst sprang sie aus dem Bett und versteckte sich in der Toilette. Und auch als sie schon bei der Polizei Anzeige erstattete, soll der an paranoider Schizophrenie leidende Sohn am Telefon gedroht haben, ihr den Kopf abzuschneiden, wenn sie die Goldmünzen nicht verkaufe und ihm das Geld bringe.