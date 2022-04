Rektorposten wird neu ausgeschrieben

In der Diskussion über eine vorzeitige Wiederbestellung des derzeit amtierenden Rektors der Universität Salzburg, Hendrik Lehnert, hat es am Dienstagnachmittag eine überraschende Wende gegeben: Lehnert teilte in einer Aussendung mit, dass er auf ein abgekürztes Verfahren verzichte und sich in einer regulären Ausschreibung um eine zweite Amtszeit bewerben werde.