Auf Schneefahrbahn mit Sommerreifen unterwegs

Es war 7.30 Uhr in der Früh, als der junge Familienvater mit seiner 18 Monaten alten Tochter auf der Schöfgattern-Straße in seiner Heimatgemeinde Oberkappl unterwegs war. Das Problem: Sein Auto war schon mit Sommerreifen ausgerüstet, am Dienstag schneite es im Mühlviertel allerdings. Der 21-Jährige kam ins Rutschen und von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug landete im Straßengraben. Der Mann wurde verletzt, sein Töchterchen trug keine Blessuren davon. Am Auto entstand Totalschaden.