Bislang zwei Tote auf Vorarlbergs Straßen

In Vorarlberg wurden bis Ende März zwei tödliche Verkehrsunfälle verzeichnet: Im Jänner ist im Bezirk Feldkirch ein Radfahrer von einem Auto niedergefahren und tödlich verletzt worden. Und im Februar starb in Bezau ein Autofahrer, der in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Auch wenn Vorarlbergs Straßen im österreichischen Vergleich ausgesprochen sicher sind, so ist doch jeder Tote einer zuviel.