Pentz bald Königsblauer? ++ Fehervar bei Salzburg

Patrick Pentz hat eine tolle Entwicklung genommen und steht auf dem Wunschzettel von Schalke 04, in der Champions League starten heute die ersten Viertelfinal-Hinspiele und Salzburg eröffnet heute die abschließende Best-Of-Seven-Serie zu Hause gegen Fehervar - das sind unter anderem ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 5. April.