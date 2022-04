Eltern verursachten mit Sommerreifen zwei Unfälle

Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Rohrbach lenkte am 05. April 2022 gegen 7:30 Uhr seinen PKW auf der L1543, Schöfgattern-Straße, bei tief winterlichen Fahrbahnverhältnissen, von Oberkappel kommend, in Fahrtrichtung Kollerschlag. In der Walddurchfahrt vor Mistlberg geriet er mit seinem Fahrzeug, welches mit Sommerreifen ausgerüstet war, ins Rutschen, kam links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum, bevor es 30 Meter weiter, auf der Straßenböschung zum Stillstand kam.