Formel 1: Melbourne zurück mit neuer Strecke

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Formel-1-Zirkus die vergangenen zwei Jahre auf Rennen in Australien verzichten. In der Zwischenzeit wurde fleißig an der bis dato wenig überholfreudigen Strecke gearbeitet, um ein attraktiveres Rennen zu präsentieren. Die Runden sind von nun an um 24 Meter kürzer und auch die Anzahl der Kurven hat sich von 16 auf 14 verringert. Zudem wurde die gesamte Strecke neu asphaltiert, die Boxenwand versetzt und die Fahrbahn auf weiten Teilen des Kurses verbreitert, was das Überholen erleichtern soll.