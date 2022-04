Saudi-Arabien: Minister lädt Hamilton zum Gespräch

„Ich habe die Kommentare von Lewis gesehen, in denen er einige Dinge, die in Saudi-Arabien passieren, kritisiert hat. Ich habe ihm offen und freundlich angeboten, dass er mit mir sprechen kann. Wir können uns zusammensetzen und darüber diskutieren, was die Probleme sind“, zitiert „Motorsport Total“ Prinz Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal. Laut ihm möchte Saudi-Arabien in Bezug auf Kritik in anderen Ländern so offen wie möglich sein.