„Die Energiemärkte spielen leider gerade verrückt“

Die Messe gibt’s heuer in einer kompakten Form in drei Hallen. Wirkt sich das auch auf Ihren Auftritt aus?

Der Messestand der Energie AG ist übersiedelt und erstmals in der Halle 20 zu finden. Auf 320 Quadratmetern finden die Besucher Informationen zu unseren Produkten und Serviceleistungen, ein Gewinnspiel und Sofortgewinne am Messestand.