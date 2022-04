Alcaraz holt Miami-Titel ++ 1.Sieg für A.Espargaro

Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz holt den Titel in Miami, in der Fußball-Bundesliga gewinnt Salzburg gegen Rapid dank „Joker“ Zlatko Junuzovic und erster MotoGP-Erfolg für Aleix Espargaro - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 04. April.