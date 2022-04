Erster Sieg für Espargaro ++ Rossi & Loeb retour

Lange hat es gedauert, im 200. Anlauf hat es dann aber geklappt. Aprilia-Pilot Aleix Espargaro setzt sich im Grand Prix von Argentinien zum ersten Mal in seiner Karriere durch und landet seinen Premieren-Sieg. In „Boxenstopp“ mit Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller erhalten Sie außerdem eine Einschätzung der MotoGP-Saison, was die Formel 1 in Las Vegas ab 2023 zu erwarten hat und wie Valentino Rossi und Sebastien Loeb in ihren neuen Rennautos zurechtkommen.