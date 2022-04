Erste Saison im Koralpenschutzhaus fast vorbei

„Nach anfänglichem Besucherandrang bis Ende Jänner war der Rest unserer ersten Wintersaison durchwegs von stürmischen Wetterlagen am Berg und von Kälte begleitet“, sagt Hüttenwirt Robert Graimann aus dem Lavanttal. Die Bewirtung auf der Terrasse sei deshalb von Februar bis März nur an sieben Tagen möglich gewesen. „Für den ersten Winter waren wir aber sehr zufrieden“, so Graimann.