Hätten Sie‘s gewusst? So feiert Österreich Ostern

Österreich ist ein Land des Brauchtums. Auch in der Osterzeit gibt es viele ursprüngliche kirchliche und heidnische Riten, die liebevoll gepflegt, von Generation an Generation weitergegeben und zelebriert werden. Von Osterfeuern bis Trommelratschen, von Palmeseln bis hin zu regionalen, kulinarischen Leckerbissen - jedes Bundesland pflegt auch eigene Bräuche. Allen Bundesländern gemeinsam und auch über die Grenzen der Alpenrepublik bekannt: bunte Eier und der Osterhase, der spätestens am Ostersonntag nicht fehlen darf - am liebsten natürlich in Schokolade gegossen. Lesen Sie hier mehr über traditionelles Brauchtum in Österreich.