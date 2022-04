Jugendliche mit Klappmesser bedroht

In den Morgenstunden am Sonntag kam es in Alpendorf, St.Johann, zu einem Zwischenfall mit einem Messer. Durch das auffällige Fahrverhalten eines PKW versuchte ein 18-jähriger Pongauer die Insassen dazu zu bringen, ihr Fahrverhalten anzupassen. Der 18-jährige Probeführerscheinbesitzer hielt daraufhin seinen PKW an. Dieser stieg mit seinen beiden Mitfahrern, zwischen 16 und 18 Jahre alt, aus dem PKW und bedrohten den Pongauer und weitere mit einem Klappmesser aus seiner Bauchtasche. Nachdem der Vorfall der Polizei bekannt wurde, konnte eine Polizeistreife den PKW in Pfarrwerfen aufhalten. Der Alkoholtest bei dem Probeführerscheinbesitzer ergab 0,5 Promille. Zudem konnte das Klappmesser sichergestellt werden. Der Lenker wird angezeigt.