Literaturtage feiern ihr 50. Jubiläum nach

Um das Menschliche in all seinen Facetten ging es bei den heurigen Literaturtagen auch inhaltlich. Dabei kamen getreu dem diesjährigen Motto „Von Tieren und Menschen“ erstere auch als Vehikel für die Untersuchung menschlicher Verhaltensweisen und damit der menschlichen Selbsterforschung zum Zug. So stellten die geladenen Autoren mittels ihrer Texte Beziehungen zwischen Tieren und Menschen als deren Partner, als Ergänzung menschlicher Existenzformen, aber auch als Träger menschlicher Sehnsüchte und Projektionen, vor.