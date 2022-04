Fördersystem steht in der Kritik

1,6 Millionen Euro hat das Unternehmen für den Bau eines Wohnheimes in der Gaswerkgasse vom Land bekommen. Nun verlangt der Betreiber mehr als 600 Euro für 16 Quadratmeter große Zimmer. Das Land leitete eine Prüfung ein – noch ist unklar, ob der Firmenchef die Förderung zurückzahlen muss. „Es braucht eine dringende Reform der Wohnheimförderung. Ich stelle massiv in Frage, ob private Investoren überhaupt in den Genuss einer Förderung kommen sollten“, findet Grünen-Geschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer.