Tolle neue Kinderbücher zum Frühlingsbeginn!

Fabeln sind Kinderbuch-Klassiker, deren Moral nie aus der Mode kommt. Doch meist passen sie nicht mehr so recht in unsere Gegenwart. Natalie Portmans zauberhafte Tierfabeln sind daher ein willkommenes Update mit aktuellen Botschaften: dass es den einen „richtigen“ Weg zu leben gar nicht gibt, dass es wichtig ist, unseren Planeten zu schützen und dass ein Sieg nicht unbedingt das ist, was einen Gewinner ausmacht. So können neben den sozialen Werten auch zeitgenössische Herausforderungen in der Familie, in der Schule oder im Kindergarten besprochen werden.