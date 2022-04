Altach mit großer offener Rechnung gegen Admira

In den 35 Tagen seit dem letzten Duell mit der Herzog-Elf hat sich im Rheindorf aber einiges zum Guten verändert: Die Niederlagenserie wurde ebenso beendet wie die offensive Torsperre. Und seit dem 2:1-Sieg in Ried ist - auch dank der Punkteteilung - im Abstiegskampf wieder Land in Sicht.