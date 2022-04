Linzer VP setzt nun klares Zeichen gegen Sexismus

Appell an alle User, sich an der Aktion zu beteiligen

„Wir laden zudem alle Userinnen und User ein, sich unserer Aktion anzuschließen und ein unübersehbares Zeichen zu setzen. Denn Sexismus, sexuelle Belästigung und Diskriminierung haben in unserer Gesellschaft nichts zu suchen. Es gilt laut dagegen aufzutreten und eine klare Haltung einzunehmen“, so Manhal.