„Slow Horses“: Die Spione am Abstellgleis

„Hätte alles getan, um diese Rolle zu spielen“

Sein Co-Star Jack Lowden mimt den jungen Agenten River Cartwright: „Die Serie ist eine schwarze Komödie in der Welt der Spione - ich hätte alles getan, um diese Rolle zu spielen!“ Er weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn die Karriereträume den Bach herunterzugehen drohen: „Ich wurde an mehreren Schauspielschulen nicht angenommen und dachte: ,Ok, das war’s.‘ Ich war drauf und dran, Schildkrötenretter in der Karibik zu werden.“ Stattdessen brilliert er nun in seiner ersten Serienhauptrolle. Eine unbedingte Empfehlung für alle, denen James Bond ein bisserl zu glatt ist!