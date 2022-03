Guter Scherz | Schlechter Scherz

So oft gibt Pamela Rendi-Wagner keine Interviews, wenn es dann aber auch noch von unserem Redakteur Michael Pommer geführt wird, dann ist das gleich in doppelter Hinsicht lesenswert. Die SPÖ-Chefin will bekanntlich seit kurzem Kanzlerin werden und verrät uns ihre Pläne gegen die Teuerungen, ihre eigenen Fehler und wieso sie für die Impfpflicht für Ungeimpfte ist. Berechenbar ist unter anderem die Forderung nach einer sofortigen Entlastung bei Sprit, Strom und Gas für die Österreicher - wenn sie denn Kanzlerin wäre. Wenn da nicht die unberechenbare Frage folgen würde: „Aber wieso unternimmt die SPÖ nicht mehr, dort, wo sie es könnte. Im roten Wien wurden mit 1. Jänner die Gebühren auf Wasser, Kanal und Müll erhöht. Nächstes Jahr vermutlich auch. Das neue Parkpickerl spült 54 Millionen Euro an Mehreinnahmen in die Stadtkasse. Wien prüft eine Erhöhung der Preise für die Fernwärme. Und Wien Energie, ein Teil der Stadtwerke, ist noch stolz auf den Rekordgewinn, während sich die Wiener finanziell ausbrennen. Da gäbe es genug Potenzial, oder?“ Umso bemerkenswerter dann die Antwort: „Man kann sich nicht in jeder weltweiten Krise als Bundesregierung zurücklehnen und sagen, die Bundesländer haben die Verantwortung, Maßnahmen zu setzen.“ Der war gut! Und auf die Bitte, einen Witz zu erzählen, meint sie mit freundlichem Lächeln: “Diese Bundesregierung hält bis 2024." Der war wirklich gut! Das ganze Interview lesen Sie wie gewohnt auf krone.at und im Blatt.