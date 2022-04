Wer stoppt endlich den Preis-Wahnsinn?

Die Teuerungsspirale ist ein Fass ohne Boden. Summiert ergeben sich oft Tausende Euro mehr im Jahr. Wir fassen die zusätzlichen Kosten in acht Bereiche zusammen: Miete, Gas und Energie, Parken, Tanken, Einkaufen, Bauen, Versicherungen und Reisen. Plus eine Alleinerziehende von vier Kindern berichtet von ihrem schwierigen Alltag mit immer weniger Geld am Konto. Sie hat sogar überlegt, ob sie einen zweiten Job annehmen soll. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.