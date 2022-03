Zwei Polizeiautos mit weißem Lack übergossen

In Linz-Ebelsberg hatte am 14. November 2021 eine kriminelle Jugendbande ein Polizeiauto in Brand gesteckt. Am Dienstagabend fielen auch in Neuhofen/K. zwei Dienstautos – ein Blaulichtfahrzeug und ein ziviler Einsatzwagen – einem Anschlag zum Ziel. Unbekannte hatten zwischen 21.15 und 21.55 Uhr die entlang eines Gehsteigs in der Kirchengasse vor der Polizeiinspektion abgestellten Autos mit einem Schmiermittel besprüht und dann mit weißem Lack übergossen. Die Hintergründe sind unklar. Es könnte sich um einen halblustigen Streich, aber auch um ein „Revanchefoul“ von Amtsbekannten handeln, die auf die Weise ihren Ärger auf die Polizei abzureagieren versuchten. Ein in der Nähe abgestelltes Privatauto eines Beamten wurde ebenfalls mit Schmiermittel besprüht.